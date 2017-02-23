"Мама, не надо!": Четырехлетний мальчик из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить

Уже четвёртые сутки в уральском Центре адаптации несовершеннолетних живёт малыш, которому собственная мать нанесла ранение в область сердца, передает «Уральская неделя».

В областную детскую больницу мальчик поступил 12 февраля с колотой раной в груди. Как сообщили врачи, лезвие ножа не задело сердца, поэтому спустя 5 дней они его выписали.

После выписки из больницы ребенка отправили в Центр адаптации несовершеннолетних.

«К нам Богдан поступил вечером, его привезли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Мальчик был сильно напуган, постоянно плакал. Он начал рассказывать нам историю, от которой рыдали все наши сотрудницы. Мама мальчика вывела его на остановку, закрыла ему рот рукой и воткнула в грудь кухонный нож. Когда он стал плакать и кричать: «Мама, не надо, мне больно!», женщина вытащила нож и отвезла ребёнка в больницу. У Богдана лейкопластырем заклеена левая сторона груди, смотреть на это без слёз нельзя», - рассказывает директор ЦАНа Роза Суюнчалиева.

Гуляйим Сарбаева, заместитель директора Центра адаптации несовершеннолетних уже в прошедшую субботу познакомилась с мамой раненого мальчика.

«Я была на дежурстве, когда она пришла проведать сына. Женщине 30 лет. Не замужем. Говорит, что родила сына от мужчины старше себя на 20 лет, но он не хочет им помогать, в воспитании ребёнка не участвует. Сама женщина родом из посёлка Ветёлки. Родители умерли. Их дом сгорел. Собственного жилья у них с сыном нет, они обитают у её сестры в «Казах ауле»», – рассказывает Гуляйим Сарбаева.

12 февраля вечером женщина решила свести счёты с жизнью - убить себя и сына. Она взяла Богдана и пошла с ним на конечную остановку в микрорайоне «Казах-аул». Там, в крытом остановочном павильоне она завела мальчика в угол и воткнула ему в сердце нож, который взяла на кухне у сестры. Когда мальчик стал кричать, его мама опомнилась. Выдернула нож из раны, поймала попутную машину и отвезла его в областную детскую больницу.

«Когда я спросила её, зачем она это сделала, та ответила, что устала быть обузой всем. На работу она устроиться не может, пять-шесть раз в месяц у неё случаются приступы эпилепсии. Что она творит в такие моменты, сама не помнит. Женщина плакала, говорила, что сейчас во всём раскаивается, хочет забрать сына. Мы приводили к ней Богдана, он посидел немножко с мамой и убежал к ребятам. Уходить с ней домой мальчик не захотел», - говорит Гуляйим Сарбаева.

Специалист отмечает, что и в понедельник, и во вторник мама Богдана приходила к ним, навещала сына.

Отдавать ребёнка матери сотрудники ЦАНа не торопятся. Оценку действиям родительницы дадут правоохранительные органы и суд.