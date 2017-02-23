Чиновница из Павлодара заплатит более миллиона за полученные коньяк и конфеты

Автор:
Чиновница из Павлодара заплатит более миллиона за полученные коньяк и конфеты

Заместитель руководителя департамента по оплате медицинских услуг по Павлодарской области Нуржамал Аханаева получила подарки на 4242 тенге, за которые заплатит административный штраф в 600 МРП, передает ИА Рavlodarnews.

«В административном суде рассмотрено дело в отношении Нуржамал Аханаевой. Она признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций», - сообщили в специализированном административном суде Павлодара.

Отметим, в суде по административным делам также подходит к завершению дело в отношении руководителя департамента Дюсебека Казангапова, ранее привлеченного к уголовной ответственности.

Напомним, перед новым годом Казангапов и Аханаева были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы за получение денег и подарков от главврачей медучреждений за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Дюсебек Казангапов получил в общей сложности 80 тысяч тенге.

Уголовный суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в 70-ти кратном размере, что составило 7,7 млн тенге.

Разбирательство в отношении Нуржамал Аханаевой в уголовном суде продолжается.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.02.2017, 23:47
  
Директор школы принял учительницу за 40 тысяч
22.02.2017, 23:15
  
Директора школы №24 посадили на 3 года 2
22.02.2017, 13:05
  
​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке 2
19.02.2017, 10:50
  
В Павлодаре полицейский, спасший автобус с детьми, пришел в себя 2
15.02.2017, 22:12
  
Директора и бухгалтера школы №24 задержали за взятку 9
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми 1
​Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае 1
"Мама, не надо!": Четырехлетний мальчик из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить
Он избил жену из-за измены - адвокат Бахытбека Есентаева
​В Уральске мать ранила ножом своего ребенка
​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке 2
Что сделают с обгоревшими купюрами, рассказали в Сбербанке
За квартирную кражу судят полицейского в Актобе
Экс-главу финпола Алматы приговорили к 14 годам лишения свободы 2
В ДВД Алматинской области прокомментировали фото обугленных купюр
Loading...