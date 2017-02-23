Чиновница из Павлодара заплатит более миллиона за полученные коньяк и конфеты

Заместитель руководителя департамента по оплате медицинских услуг по Павлодарской области Нуржамал Аханаева получила подарки на 4242 тенге, за которые заплатит административный штраф в 600 МРП, передает ИА Рavlodarnews.

«В административном суде рассмотрено дело в отношении Нуржамал Аханаевой. Она признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций», - сообщили в специализированном административном суде Павлодара.

Отметим, в суде по административным делам также подходит к завершению дело в отношении руководителя департамента Дюсебека Казангапова, ранее привлеченного к уголовной ответственности.

Напомним, перед новым годом Казангапов и Аханаева были задержаны сотрудниками антикоррупционной службы за получение денег и подарков от главврачей медучреждений за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Дюсебек Казангапов получил в общей сложности 80 тысяч тенге.

Уголовный суд признал его виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в 70-ти кратном размере, что составило 7,7 млн тенге.

Разбирательство в отношении Нуржамал Аханаевой в уголовном суде продолжается.