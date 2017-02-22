​В Уральске мать ранила ножом своего ребенка

В Уральске мать едва не зарезала своего ребенка, сообщает "Уральская неделя". Четырехлетний мальчик поступил в Областную детскую больницу с не проникающей колото-резанной раной грудной клетки 12 февраля.

Об инциденте рассказали врачи Областной детской больницы во время брифинга по профилактике детского травматизма.

"Матери ребенка около 30 лет. Женщина производит впечатление психически-неуравновешенного человека. Мы вызвали полицию и органы опеки, когда они с ребёнком прибыли в больницу. Вместе с мальчиком в палате она не находилась ни дня", - рассказал главный внештатный детский хирург Областной детской больницы Александр Гехман.

По словам врача, малыш получил травмы средней степени тяжести, сердце не было задето. На данный момент мальчик выписан из больницы, состояние его удовлетворительное.

"Сейчас мальчик находится в центре адаптации несовершеннолетних, решается вопрос определения его в детский дом", - рассказал хирург.

Как сообщает издание, женщина рассказала врачам, что сама ударила своего ребёнка ножом с целью его убить.