​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке

Его задержали при получении взятки в размере 6,2 млн тенге, сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.

Как сообщили в Нацбюро, в Восточно-Казахстанской области при получении взятки в размере 6,2 млн тенге задержан заместитель директора юридического департамента министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Е.Арпабаев.