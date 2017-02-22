​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке

Его задержали при получении взятки в размере 6,2 млн тенге, сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции.
Как сообщили в Нацбюро, в Восточно-Казахстанской области при получении взятки в размере 6,2 млн тенге задержан заместитель директора юридического департамента министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Е.Арпабаев.
"Незаконное вознаграждение он получил от представителя одного из госпредприятий области за подписание договора о государственных закупках с Комитетом по государственным материальным резервам министерства", - говорится в сообщении ведомства.
Арпабаев водворен в ИВС УВД Усть-Каменогорск. Проводится досудебное расследование.
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