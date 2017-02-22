Что сделают с обгоревшими купюрами, рассказали в Сбербанке

В казахстанском банке прокомментировали попытку взлома банкомата в поселке Сарыозек Алматинской области, в результате которого частично сгорели денежные купюры, передает Tengrinews.kz.

В ДБ АО "Сбербанк" подтвердили, что злоумышленники пытались вскрыть их банкомат. При попытке взлома сработала сигнализация.

"17 февраля в поселке Сарыозек Алматинской области была совершена попытка ограбления банкомата Сбербанка, установленного в частном магазине. Злоумышленники пытались вскрыть его газосварочным оборудованием, что привело к возгоранию купюр. При попытке взлома сработала сигнализация, на место ограбления была направленна группа реагирования. По факту ограбления банк обратился в правоохранительные органы, ведется следствие", - сообщил директор управления маркетинга и коммуникаций ДБ АО "Сбербанк" Олегжан Бекетаев.

В банке заверили, что поврежденные купюры подлежат обмену.

"Банкомат восстановлению не подлежит, нанесенный банку ущерб будет возмещен страховой компанией. Сбербанк закупает у ведущих мировых вендоров банкоматы, которые оснащены сейфами высокого класса взломостойкости, а также дополнительными системами безопасности", - отметил Бекетаев.

Напомним, в интернете появились фотографии обугленных пяти- и десятитысячных купюр. Выяснилось, что в одном из магазинов поселка Сарыозек Алматинской области была предпринята неудачная попытка ограбления банкомата. Злоумышленники так и не смогли добраться до денег, но из-за попытки ограбления частично сгорели купюры в банкомате.