За квартирную кражу судят полицейского в Актобе

27-летний Алтынбек Калауов работал в Саздинском отделе полиции, сообщает корреспондент "Диапазона".
В ноябре его девушка организовала встречу одноклассников. Они вместе приехали на встречу в кафе "Славянка", сам полицейский пробыл там несколько минут и уехал.
Через несколько дней после встречи квартиру одноклассницы девушки полицейского обворовали, воры унесли норковые шубы, золото на более 5 миллионов тенге.
Украденные украшения хозяйка нашла в комиссионном ларьке на рынке. Оказалось, что золотые серьги и браслет сдала в ларёк девушка полицейского. На допросе она объяснила, что золото подарил Алтынбек.
Позже полицейский стал главным подозреваемым в деле о квартирной краже. Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры в кафе у одноклассницы своей подруги. Вместе с сообщником узнали, когда никого не будет дома и залезли туда.
Теперь его судят. Сам полицейский показания пока не давал.
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