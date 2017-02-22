Экс-главу финпола Алматы приговорили к 14 годам лишения свободы

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Экс-главу финпола Алматы приговорили к 14 годам лишения свободы

Приговор по делу об ОПГ зачитали в следственном изоляторе.

Экс-главе финпола Алматы Амирхану Аманбаеву и ещё 35 подсудимым огласили приговор, пишет Informburo.kz.

Приговор по делу об ОПГ, к существованию которого по версии следствия причастен бывший глава финансовой полиции Амирхан Аманбаев, зачитали в следственном изоляторе города Алматы.

Амирхан Аманбаев признан виновным и осуждён на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишён права занимать государственные должности.

Напомним, 2 марта 2016 года в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ был задержан генерал-майор Амирхан Аманбаев. 5 марта он был арестован на 2 месяца. Позже переведен под домашний арест. 28 ноября прошлого года он был помещен под стражу, так как им были нарушены условия ограничений, условия содержания. Им велись телефонные переговоры с лицами, не являющимися участниками уголовного процесса, которых он информировал о ходе дела. С августа по ноябрь он совершил 20 телефонных звонков.

В разные годы А.Аманбаев работал прокурором Костанайской и Карагандинской областей, председателем комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, замминистра юстиции. С февраля 2012 года являлся начальником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы. Осенью 2014 года в связи с расформированием агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью перешел на работу в генпрокуратуру.

Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали “чёрным генералом”, организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге, а ущерб от их деятельности – 24 млрд тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов.

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