В ДВД Алматинской области прокомментировали фото обугленных купюр

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В ДВД Алматинской области прокомментировали фото обугленных купюр

У пользователей мессенджера Ватсап вызвали массу вопросов фотографии обгоревших пачек казахстанских денег достоинством пять и десять тысяч тенге. На снимках обугленные купюры составляют довольно внушительную сумму, пишет ИА «NewTimes.kz».

Выяснилось, что это итог неудачной попытки ограбления банкомата, расположенного в одном из магазинов в поселке Сарыозек Алматинской области, сообщает tengrinews.

Злоумышленники так и не смогли добраться до денег, но из-за попытки ограбления частично сгорели купюры в банкомате.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова, инцидент произошел 18 февраля.

"Действительно инцидент произошел в поселке Сарыозек. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследовании. Другие детали в интересах следствия не разглашаются", - отметила Айман Мырзекова.

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