Как блогер из Костаная выстрелил в глаз девочке: "Я шмальну, и меня не посадят"

Он сказал девочке, что она будет первой жертвой.

18-летнего преступника из Костаная родственники спрятали от правосудия в Челябинске, сообщает МК.

Выстрел, который разделил жизнь 14-летней Валентины на «до» и «после», прозвучал летним вечером на одной из улиц Костаная. Местный житель Гаджиев Арзул Сахиб-Оглы прогуливался с пневматическим оружием. Ему было скучно. Парень рассматривал свой трофей, целился в воображаемую мишень и, судя по всему, чувствовал себя героем вестерна.

В тот вечер, поравнявшись с 14-летней Валентиной, которая просто проходила мимо него по улице, парень заявил: «Я шмальну и меня не посадят». А потом добавил, указывая оружием на девочку: «Ты будешь первой». Он прицелился Вале в лицо и нажал на курок. Грянул выстрел. Пуля попала в глаз. Девочка без сознания падает на асфальт, кровь заливает ей лицо.

Гаджиев мигом растерял всю уверенность и крутость. Он сбежал, даже не вызвав «скорую помощь». Медиков оповестили прохожие. Пока люди сориентировались, пока доехала машина с красным крестом, прошел час.

О том, что почувствовала, когда пуля вошла ей в голову, Валентина откровенно написала на сервисе TheQuestion. От ее слов бьет дрожь. «Первым делом после того, как пуля прошла глазное яблоко и застряла в зрительном нерве, я почувствовала острую боль, настолько сильную, что она сковала всю голову, - пишет девочка. - Чтобы вы хоть немного поняли, как же это было, попробуйте со всей силы воткнуть себе в палец иглу... такая же по типу боль - только в 1000 раз сильнее. Сразу после этого хлынула кровь. Мой мозг все еще не мог понять, что же со мной происходит. Примерно через минуты 3-4 я потеряла сознание от боли и так пролежала минут 10. Придя в сознание, боль усилилась и я поняла, что я не могу ничего поделать. Даже закричать сил не было, оставалось только лежать в своей же крови, терпеть эту боль и ждать скорую».

Валентина попала в областную офтальмологическую больницу. Врачи сказали ей, что пуля остановилась в двух миллиметрах от мозга. Извлечь ее они не смогли. Металл застрял глубоко в мягких тканях за глазным яблоком. Чтобы достать пулю, пришлось бы разрезать глаз, что навсегда испортит внешность красивой девочке. После того, как местные медики провели противовоспалительную терапию, мама повезла Валю в Москву. Однако столичные врачи тоже не решились на извлечение пули, но сделали все, чтобы сохранить глаз. Тем не менее, видеть им Валентина, скорее всего, больше не сможет. Это автоматически ставит крест на ее спортивной карьере. Дело в том, что Валя считалась подающей надежды теннисисткой. Теперь все в прошлом.

«Привык работать на публику, - говорит знакомый Гаджиева, - Арзул очень уверенный в себе человек и популярный среди молодежи». О том, что знаменит, говорил и сам юноша. Он называл себя известным видеоблогером, потому что вместе с другом снимал видео и выкладывал ролики на канал «ЙоД TV» в Youtube. Содержание легко понять из названия - «Плюсы и минусы быть кавказцем» или, например, «Вэйперы - кто это?».

Нам удалось немного поговорить с Валентиной.

- Скажи, вы были знакомы с Гаджиевым до того, как он выстрелил?

- Нет. Как бы это банально не звучало, но он сделал это просто так. И перед этим прозвучали эти фразы «Я шмальну, меня не посадят» и «Ты будешь первой».

- Как ты себя чувствуешь, как же теперь твоя спортивная карьера?

- Я только прилетела с Москвы, где прохожу лечение в клинике. Про то, как себя чувствую, думаю, всем все понятно. Спортивную карьеру пришлось оставить, что очень меня огорчает.

- Нужна ли тебе какая-нибудь помощь?

- В плане помощи, спасибо огромное, но всю помощь оказывают родные и близкие. Я хотела бы поблагодарить Колесникова Игоря Владимировича, который оперировал меня в тот же день. И, конечно, московских врачей - Кононова Леонида Борисовича и Казиева Сабира Низамиевича, Горбунову Елену Давидовну и Сыромятникову Елизавету Степановну. Они проделали действительно огромную работу. Спасибо им и всем, кто переживает за меня.

Полиция Казахстана объявила Гаджиева в розыск на территории всех сопредельных государств. Преступника удалось найти только спустя полгода. Как оказалось, родственники успели вывезти его в Челябинск. В феврале беглеца арестовали в одном из домов по проспекту Победы. «Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД региона совместно с коллегами из Департамента внутренних дел Костанайской области подозреваемый был задержан в подъезде», - сообщили в полиции Челябинской области. Арзул Гаджиев взят под стражу и будет экстрадирован на родину в марте.

Поступок Гаджиева вызвал большой резонанс. В соцсетях костанайцы высказывают опасение, что парень избежит наказания за свое бесчеловечное преступление. Дело в том, что его семья влиятельна и известна в городе. «Братья Гаджиевы давно живут в Костанае. В начале 90-х годов торговали на рынке всем понемногу, открывали шашлычные, магазины. Кстати, один из братьев Гаджиевых в середине 90-х потерял глаз. Выбили в драке на базаре», - написал местный житель в соцсети «ВКонтакте».

Родственники Гаджиева сейчас угрожают матери пострадавшей. Как сообщила женщина, они с дочерью недавно вернулись с очередного обследования из Москвы (теперь им приходится постоянно наблюдаться у врачей российской клиники). Сразу по возвращению посыпались угрозы. «К нам приезжали домой и угрожали, говорили, чтобы мы забрали заявление, – рассказывает женщина. - Как только мы пересекли границу, тут же посыпались звонки с угрозами».

Однако мама Вали сказала, что все равно будет добиваться максимального наказания для Арзула Гаджиева. На него заведено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.