Видео самоизбиения в СИЗО лидера ОПГ "4 брата" обнародовал КНБ

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Видео самоизбиения в СИЗО лидера ОПГ "4 брата" обнародовал КНБ

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан обнародовал кадры самоизбиения в следственном изоляторе арестованного лидера ОПГ "Четыре брата" Еркина Избасара. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении редакции Tengrinews.kz.

"9 декабря 2016 года для проведения криминалистической экспертизы вынесено мотивированное постановление о получении образцов отпечатков пальцев рук подозреваемого.

После ознакомления с постановлением Избасар в присутствии адвоката отказался от прохождения указанной процедуры. В соответствии с УПК РК вынесено постановление о принудительном получении необходимых образцов. Исполнение поручено сотрудникам учреждения КА-168/1 ДУИС Актюбинской области", - сообщили в пресс-службе КНБ РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Именно в момент получения сотрудниками учреждения образцов отпечатков пальцев Избасар начал избивать себя, отмечают в КНБ РК.

Как сообщали ранее, инвалид Еркин Избасар, обвиняемый в создании ОПГ и хищениях нефти с Актюбинского НПЗ, был переведен из СИЗО в больницу, после того, как сам себя избил.

"Расследованием установлено, что Еркин Избасар наносил удары кулаком себе в лицо и бился головой об угол железной кровати, что подтверждается имеющейся видеозаписью", - сообщили ранее в КНБ.

Напомним, задержали лидера старейшей в Казахстане ОПГ «Четыре брата» 7 декабря. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.

По данным следствия, преступная группа незаконно приобретала нефтепродукты и вывозила «черное золото» в Россию. По делу арестованы еще 13 человек, среди которых и бывший замначальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов.

Высокопоставленного полицейского подозревают в покровительстве преступной группе. Но все фигуранты дела полностью отрицают вину.

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taxsist2
теперь если будет жаловаться, что избили то не поверят, так, себе хуже сделал получается.
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21.02.2017, 10:30
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