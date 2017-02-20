Мать брошенной на улице девочки нашли в Жамбылской области

В полицию доставлена 34-летняя мать годовалой девочки, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
«Сотрудники ОКП Меркенского РОВД установили личность матери-кукушки. Ею оказалась 34-летняя жительница села Мерке, которая сегодня находится под подпиской о невыезде», - информирует местный департамент внутренних дел.
Напомним, 15 февраля в 22.15 во дворе одного из домов была найдена малолетняя девочка, на вид 1-1,3 года.
По данным полицейских, в настоящее время ведется досудебное расследование.
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