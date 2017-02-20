Гибель военных под лавиной квалифицируют как халатность

По факту гибели военнослужащих в результате схода лавины в Жамбылской области проводится досудебное расследование, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу главной военной прокуратуры.

Как уже сообщалось, 17 февраля во время военных учений с горного склона сошла лавина. 7 человек погибли. 16 бойцов удалось спасти.

«По факту гибели семи военнослужащих воинской части 91678 министерства обороны во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области 17 февраля начато досудебное расследование по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту создана следственно-оперативная группа под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия для установления фактических обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Досудебное расследование находится на контроле.