В Костанае по подозрению в убийстве женщины арестованы ее бывший муж, зять и друг семьи

Автор:
В Костанае по подозрению в убийстве женщины арестованы ее бывший муж, зять и друг семьи

48-летняя женщина пропала еще 28 января. Информацию об этом происшествии подтвердили в Костанайской областной прокуратуре, передает Алау.

Как сообщил руководитель второго управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов, дочерью пропавшей было заявлено об исчезновении матери. Все члены семьи утверждали, что женщина ушла из дома 28 января 2017 года в неизвестном направлении и не вернулась.

«По факту исчезновения сотрудниками полиции было начато досудебное расследование, в ходе которого были установлены обстоятельства криминального исчезновения женщины. Спустя неделю после исчезновения бывший муж женщины признался в совершении ее убийства путем удушения. После обнаружения тела убитой, органами следствия установлены соучастники преступления, которые оказались причастны к совершению убийства.Мотивом для совершения преступления послужили личные неприязненные отношения к потерпевшей», — сообщил Кайрат Жусупов.

Убийство женщины произошло 29 января 2017 года. После этого, чтобы скрыть следы преступления тело было сброшено в реку Тобол, где его обнаружили водолазы ДЧС области в ходе поисковых мероприятий. Подозреваемые — бывший муж погибшей, зять и друг семьи.

«Трое подозреваемых задержаны, ими даны признательные показания. Их действия квалифицированы по признакам преступления статьи «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — отметил руководитель управления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых лиц в виде содержания под стражей.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
17.02.2017, 10:38
  
​40 психически нездоровых водителей выявила прокуратура в Костанае 1
16.02.2017, 15:22
  
Дело забитого до смерти чиновника в Уральске отправили в суд
13.02.2017, 09:13
  
​В Алматы приговорили убийц, расчленивших тело жертвы
09.02.2017, 14:25
  
В Уральске заживо сожгли 45-летнего мужчину 3
09.02.2017, 09:49
  
В Костанайской области в жилом доме нашли гранату
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Алматы парень привел свою девушку для утех друга
В Павлодаре полицейский, спасший автобус с детьми, пришел в себя
Названы имена погибших и пострадавших при сходе лавины в Жамбылской области 1
Спасая автобус с детьми, полицейский автомобиль принял на себя удар КамАЗа 4
​Актюбинец, совершивший самоподжог, дважды пытался покончить с собой 2
​В Министерстве обороны прокомментировали видео с неадекватным военнослужащим 4
​Четыре подростка пытались совершить массовый суицид в Шымкенте
Актюбинец совершил самоподжог перед зданием РОВД 4
Дело забитого до смерти чиновника в Уральске отправили в суд
​Родные Вики Мининой не будут обжаловать приговор 1
Loading...