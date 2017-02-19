В Костанае по подозрению в убийстве женщины арестованы ее бывший муж, зять и друг семьи

48-летняя женщина пропала еще 28 января. Информацию об этом происшествии подтвердили в Костанайской областной прокуратуре, передает Алау.

Как сообщил руководитель второго управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов, дочерью пропавшей было заявлено об исчезновении матери. Все члены семьи утверждали, что женщина ушла из дома 28 января 2017 года в неизвестном направлении и не вернулась.

«По факту исчезновения сотрудниками полиции было начато досудебное расследование, в ходе которого были установлены обстоятельства криминального исчезновения женщины. Спустя неделю после исчезновения бывший муж женщины признался в совершении ее убийства путем удушения. После обнаружения тела убитой, органами следствия установлены соучастники преступления, которые оказались причастны к совершению убийства.Мотивом для совершения преступления послужили личные неприязненные отношения к потерпевшей», — сообщил Кайрат Жусупов.

Убийство женщины произошло 29 января 2017 года. После этого, чтобы скрыть следы преступления тело было сброшено в реку Тобол, где его обнаружили водолазы ДЧС области в ходе поисковых мероприятий. Подозреваемые — бывший муж погибшей, зять и друг семьи.

«Трое подозреваемых задержаны, ими даны признательные показания. Их действия квалифицированы по признакам преступления статьи «Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — отметил руководитель управления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых лиц в виде содержания под стражей.