В Алматы парень привел свою девушку для утех друга

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В Алматы парень привел свою девушку для утех друга

В Алматы в квартире по адресу Макатаева 109 произошло изнасилование, сообщает Zakon.kz.

Парень пригласил свою девушку уединиться в съемную квартиру. Однако, когда она пришла, в помещении не было света. Как выяснилось позже, парень специально выключил рубильник, а в квартире находились еще двое знакомых этого молодого человека. В какой-то момент один из них начал насиловать девушку. Сам парень изнасилованной девушки делал вид, что ничего не замечает.

Позже потерпевшую 1996 года рождения выгнали из квартиры и она сразу же позвонила в скорую помощь, а те в свою очередь обратились в полицию. Прибывшие медики осмотрели девушку, но от госпитализации она отказалась.

Стражи порядка приехали достаточно быстро и попытались проникнуть в квартиру, но им никто не открывал. Связаться с хозяином жилья, также не удавалось. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи сотрудников ЧС, которые вскрыли дверь.

Зайдя в помещение, полицейские увидели якобы спящих трех парней (1991,1993 г.р.). Их всех доставили в РУВД Алмалинского района для дальнейшего разбирательства. А девушке придется пройти экспертизу. Во всем остальном предстоит разбираться следственно-оперативной группе.

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