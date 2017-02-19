В Павлодаре полицейский, спасший автобус с детьми, пришел в себя

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В Павлодаре полицейский, спасший автобус с детьми, пришел в себя

Старшина полиции Нурсеитов Мурат, который спас автобус с детьми приняв удар «КамАза» на себя, пришел в сознание, NewTimes.kz со ссылкой на ДВД Павлодарской области.

Оба полицейских были доставлены в первую городскую больницу №1 Павлодара. По словам заведующего отделением политравм больницы Кенеса Акильжанова, Мурат Нурсеитов попал в руки врачей в тяжёлом состоянии.

«В отношении Нурсеитова проведён весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Состояние больного стабильно тяжёлое. У него медикаментозный сон. У полицейского травмы конечностей, травмы грудной клетки, головы, переломы, ушибы, ссадины, травмы. Весь удар пришёлся на его сторону», — добавил завотделением.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, сегодня Нурсеитов вышел из комы.

«Состояние полицейского стабильно - тяжелое, но сейчас уже пришел в себя. Есть улучшения. Начал кушать»,— сказала представитель пресс-службы.

Напомним, чтобы предотвратить столкновение КамАЗа с ехавшим из Баянаульского района в Павлодар школьным автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, между посёлками Спутник и Пограничник, сотрудники Баянаульского РОВД Мурат Нурсеитов и Баянбек Жунусов, не раздумывая ни минуты, развернули служебную автомашину поперёк выехавшего на встречную полосу грузовика и приняли удар на себя.

По данным ДВД, 50-летний водитель КамАЗа был трезв. Он задержан и даёт показания. Полиция ведёт досудебное расследование.

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