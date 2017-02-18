Названы имена погибших и пострадавших при сходе лавины в Жамбылской области

В 22-15 часов 17 февраля все погибшие были доставлены в морг Тараза «Судебно-медицинской экспертизы».

Опубликован список погибших и пострадавших при сходе лавины в Жамбылской области, передает BNews.kz.

17 февраля в 13.15 часов, в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 км от села Алатау, в ущелье «Коксай» произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих в/ч 91678 (горно-егерского полка) МО Республики Казахстан.

В 13-50 часов, вновь позвонил егерь Алимбеков и сообщил, что ему удалось вытащить из-под снега 4 военнослужащих.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены спасательные подразделения: 8 человек ПЧ-7 Жуалынского района; 27 человек 1 ед. техники ГУ «СПиАСР»; 4 ед. техники и 39 человек ГУ «ОСО» ДЧС; 7 человек 2 ед.техники (УАЗ, КамАЗ-вахтовка) местного исполнительного органа; 3 чел. 1 ед. техники бригадыэкстренного реагирования ФГУ «ЦМК» г.Тараз; 54 чел. и 4 ед. техники в/ч 91678; 3 чел. 1 ед. техники бригадыскорой медицинской помощи. Всего в поисково-спасательных работах приняли участия 185 человек и 24 ед. техники.

«В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены: в 17-00 часов - 4 человека (2 чел. травмированных, 2 погибших); на 17-15 часов - 9 человек (4 чел. травмированных, 5 погибших); и в 18-30 часов - 6 человек (живых). Всего обнаружено: 23 человека, в том числе 16 живых и 7 погибших», - сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

В 22-30 часов в в/ч 73928 (военный госпиталь г.Тараз) доставлены 16 человек, из них госпитализированы:

к-н Пернебаев Б.Б. 1988 г.р. – ушиб правого подреберья;

ст. л-нт Аманбаев Б.О. - 1990 г.р. – общее переохлаждение;

с-нт 3 кл. Мамыралиев Н.С. 1985 г.р. – закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), ушиб грудной клетки справа, общее переохлаждение;

сл. ВСРК Жумагалиев А. Т. 1982 г.р. – ушиб, дисторсия поясничного отдела позвоночника;

ефр. Орынбек М.Н. 1993 г.р. - общее переохлаждение, синдром длительного сдавливания левой нижней конечности;

ефр. Жамалаев Н.А. 1995 г.р. – закрытый перелом поперечного отростка L-1, L-3, L-4 слева. Люмбалгический синдром, общее переохлаждение;

ефр. Турысбек Д.С. 1995 г.р. - общее переохлаждение;

ряд. к/с Кулжабаев Д. 1991 г.р. - общее переохлаждение.

Отпущены после медицинского осмотра: 1) ефр. Едильбаев А.К. 1988 г.р., 2) с-нт Сунгибаев Ж.М. 1983 г.р., 3) ефр. Асембеков Б.Б. 1993 г.р., 4) с-нт Аюбеков А.Б. 1993 г.р, 5) с-нт Сагындык Х.С. 1993 г.р., 6) ефр. Кайырбекулы У. 1994 г.р., 7) сл. ВСРК Балкибеков Р.А. 1989 г.р., 8) ряд. к/с Туймебеков Б.О. 1981 г.р.

Погибли на месте происшествия:

мл. с-нт Кыдырбаев М.Т. 1991 г.р.,

мл. с-нт Ерисбаев А.К. 1992 г.р.,

ряд. к/с Кенесов Т.К.1993 г.р.,

мл. с-нт Аралбаев А.Ж. 1988 г.р.,

ряд. к/с Шакен Н.К. 1995 г.р.,

ефр, Турысмаганбетов М.Б. 1991 г.р.,

ст. л-нт Мошабаев А.К. 1991 г.р.