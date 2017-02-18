Спасая автобус с детьми, полицейский автомобиль принял на себя удар КамАЗа

Пассажиры школьного автобуса не пострадали.

В ДВД Павлодарской области прокомментировали ДТП с участием полицейского авто, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, сотрудники полиции ОВД Баянаульского района на служебной автомашине сопровождали в Павлодар школьный автобус с детьми, которые направлялись на лыжные соревнования.

На автодороге «Павлодар-Астана» возле поселка Калкаман 50-летний водитель автомашины «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения. Чтобы не допустить столкновение грузовика с автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, старшина полиции Нурсейтов Мурат развернул служебную машину поперек дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия старшина полиции Нурсеитов Мурат получил травмы и был госпитализирован. Старший сержант полиции Жунусов Баянбек от госпитализации отказался.

Пассажиры школьного автобуса не пострадали. По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Мурат Нурсеитов

Жунусов Баянбек