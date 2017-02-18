Спасая автобус с детьми, полицейский автомобиль принял на себя удар КамАЗа

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Спасая автобус с детьми, полицейский автомобиль принял на себя удар КамАЗа

Пассажиры школьного автобуса не пострадали.

В ДВД Павлодарской области прокомментировали ДТП с участием полицейского авто, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, сотрудники полиции ОВД Баянаульского района на служебной автомашине сопровождали в Павлодар школьный автобус с детьми, которые направлялись на лыжные соревнования.

На автодороге «Павлодар-Астана» возле поселка Калкаман 50-летний водитель автомашины «КамАЗ» выехал на полосу встречного движения. Чтобы не допустить столкновение грузовика с автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, старшина полиции Нурсейтов Мурат развернул служебную машину поперек дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия старшина полиции Нурсеитов Мурат получил травмы и был госпитализирован. Старший сержант полиции Жунусов Баянбек от госпитализации отказался.

Пассажиры школьного автобуса не пострадали. По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК.

Мурат Нурсеитов

Жунусов Баянбек

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
О как оперативно не прошло и четырех дней. Да -мужикам повезло, выжить в таком месиве. Шли явно на смерть. Старшина Нурсеитов до сих пор в стабильно-тяжелом состоянии в состоянии амибиозного сна. Практически весь Казахстан сегодня желает уму здоровья. Это еще раз доказывает, что не следует всех под одну гребенку, раз там есть парни что готовы на самопожертование ради людей.
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18.02.2017, 11:26
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