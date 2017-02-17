​В Министерстве обороны прокомментировали видео с неадекватным военнослужащим

За допущенное административное правонарушение Абжанов Е. уволен из Вооруженных Сил.

В instagram появилось видео с мужчиной в отделении полиции, который неадекватно себя ведет. Судя по документам, задержанный - военнослужащий, причем, сотрудник Главного разведывательного управления, передает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны РК прокомментировали этот инцидент.

Официальный комментарий Министерства обороны РК по факту задержания военнослужащего полицейскими. Задержан и доставлен в УВД г. Кокшетау военнослужащий Абжанов Е., который управлял автомобильным средством без водительского удостоверения, при этом вступил в словесную перепалку с сотрудниками полиции. За допущенное административное правонарушение Абжанов Е. уволен из Вооруженных Сил", - сказано в распространенном сообщении.