​Четыре подростка пытались совершить массовый суицид в Шымкенте

Четверо подростков из Шымкента совершили попытку массового самоубийства, сообщает otyrar.kz.
По данным комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 16 февраля примерно в 18 часов в Шымкенте четверо подростков 14-15 лет совершили попытку массового самоубийства.
Приятели собрались в доме одного из мальчишек, и, воспользовавшись отсутствием родителей, вскрыли себе вены. К такому итогу их привело участие в игре «Синий кит». По данному делу проводится разбирательство. Выясняется, кто вовлек подростков в смертельную игру.
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