​Четыре подростка пытались совершить массовый суицид в Шымкенте

Автор:
​Четыре подростка пытались совершить массовый суицид в Шымкенте

Четверо подростков из Шымкента совершили попытку массового самоубийства, сообщает otyrar.kz.

По данным комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 16 февраля примерно в 18 часов в Шымкенте четверо подростков 14-15 лет совершили попытку массового самоубийства.

Приятели собрались в доме одного из мальчишек, и, воспользовавшись отсутствием родителей, вскрыли себе вены. К такому итогу их привело участие в игре «Синий кит». По данному делу проводится разбирательство. Выясняется, кто вовлек подростков в смертельную игру.

В ДВД ЮКО пообещали дать комментарий после обеда.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.02.2017, 23:01
  
Не буди меня в 4:20. В смертельной игре «Синий кит» – дети от 12 до 15 лет 27
15.02.2017, 15:22
  
«Казахтелеком» предлагает услугу «Родительский контроль» 1
13.02.2017, 15:55
  
В Казахстане 15 детей нанесли себе ранения из-за групп смерти
08.02.2017, 17:08
  
​В Казахстане заблокированы более 300 сообществ и групп суицидальной направленности
08.02.2017, 10:43
  
​«Группы смерти» в соцсетях будут жестко контролировать в РК
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинец совершил самоподжог перед зданием РОВД 4
Дело забитого до смерти чиновника в Уральске отправили в суд
​Родные Вики Мининой не будут обжаловать приговор 1
​В Актобе за взятку в 15 тысяч осудили двух полицейских 1
Еще один из осужденных по уголовному делу Серика Ахметова попал под амнистию
​Двое жителей Актюбинской области искали лошадей и остались в степи
Убийце и насильнику шестилетней Вики Мининой в Актау вынесли приговор
​В Актобе 4-летняя девочка едва не утонула в бассейне сауны 1
​В ВКО мужчина изувечил кредитора после того, как тот упал на его ребенка 2
Советник акима прояснил ситуацию вокруг завода, где "погорел" Бишимбаев
Loading...