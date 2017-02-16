Дело забитого до смерти чиновника в Уральске отправили в суд

Расследование длилось 9 месяцев, следствию пришлось эксгумировать труп покойного, после настоятельного обращения родственников погибшего, передает «Уральская неделя».

Как сообщается, подозреваемый по делу был водворен в СИЗО на прошлой неделе.

Экс-руководитель отдела госинспекции по защите растений при комитете министерства сельского хозяйства, 61-летний Файзулла Тюлегенев, 24 мая 2016 года был найден в собственной квартире забитым до смерти. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления - Тлека Химедденова, который также работал в госинспекции. Однако, по данным издания, судмедэкспертиза вынесла заключение, что мужчина умер от инфаркта.

Дело дошло до суда спустя 9 месяцев, в то время как сам подозреваемый был повторно задержан и помещен под стражу только на прошлой неделе, после того как родственники погибшего через Генпрокуратуру добились эксгумации трупа, спустя полгода после смерти. На эксгумации трупа родственники настояли потому, что в июле прошлого года полиция прекратила дело, основываясь на заключении судмедэкспертизы, которая якобы, несмотря на следы избиения, вынесла заключение о том, что причиной смерти стал инфаркт миокарда. Повторная экспертиза, проведенная после эксгумации трупа, установила, что причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей кровью, в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

Родственники погибшего считают, что среди подозреваемых по этому делу должен проходить и еще один коллега погибшего - начальник отдела госинспекции зернового отдела при комитете министерства сельского хозяйства Ержигит Коблан.

«Я узнала о смерти мужа в 9 вечера. Когда мы приехали домой, в квартире все еще работали полицейские. Здесь же находился еще один человек в гражданской одежде, который старался не пускать никого из родственников в квартиру. Позже родственники узнали, что мужчина в штатском - не полицейский, а шеф подозреваемого Химедденова, Ержигит Коблан. В течение трех часов до приезда полиции в квартире погибшего убрали посуду, вымыли полы, вынесли мусор, то есть уничтожили следы преступления», - рассказывает вдова Файзуллы Тюлегенева Дина Тюлегенева.