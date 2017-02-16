​Родные Вики Мининой не будут обжаловать приговор

Родители Виктории Мининой из Актау не будут обжаловать наказание насильнику и убийце их 6-летней дочери. Его накануне приговорили к 25 годам лишения свободы.

По версии следствия, преступник в августе похитил и изнасиловал ребенка. Больше двух месяцев врачи боролись за ее жизнь. Но Вика скончалась, так и не придя в сознание. Отбывать срок Аржанов будет в колонии строгого режима, передает КТК.

Настояв на суде присяжных, 32-летний Аржанов определил свою судьбу. Гособвинение просило для него пожизненного срока, но не все заседатели с этим согласились. В итоге преступник проведет в колонии строгого режима 25 лет.

«Согласно действующему законодательству РК такое наказание должно быть принято единогласно, но, однако, среди участвующих по данному делу присяжных заседателей были люди, которые не поддержали данное наказание, в связи с этим было ему назначено уже наказание по годам», - говорит председатель специализированного суда по уголовным делам Мангистауской области Азат Избасаров.

В состав присяжных вошли 11 человек в возрасте от 35 до 50 лет: 6 мужчин и 5 женщин. Виновным подсудимого признали десять человек, и только один воздержался от обвинения. Следователям удалось доказать, что 20 августа Аржанов похитил и надругался над 6-летней Викой, а затем задушил руками и шнурком от детского кулона. Больше двух месяцев врачи боролись за жизнь девочки, но она так и не пришла в сознание. Позже нашлись свидетели, которые видели Валерия Аржанова на месте, где была похищена Вика, и там, где ее спустя несколько часов обнаружили полицейские. Это последнее видео, которое осталось на память ее родным.

«Я провела лето с собакой. Я с ней хожу гулять хорошо. Я не одна гуляю, с папой. У меня самый лучший папа в мире» - заявил он.

Сам подсудимый всё время менял показания. То говорил, что гулял в заброшенном месте с маленьким сыном, то курил марихуану. Даже заявил, что занимался сексом, но со взрослой женщиной. Однако, нашлись неопровержимые улики.

«Была обнаружена эта ДНК. Имелись свидетели, что он в тот момент, в момент похищения девочки, находился во дворе данного дома на своей автомашине», - пояснил председатель специализированного суда по уголовным делам Мангистауской области Азат Избасаров.

Подсудимый, тем не менее, намерен опротестовать приговор. Но по закону, если апелляционная комиссия не найдет нарушений в действиях присяжных, срок его наказания останется неизменным. А вот родные погибшей девочки остались удовлетворены приговором суда.