​В Актобе 4-летняя девочка едва не утонула в бассейне сауны

Произошло это 12 февраля, около 17 часов, сообщает корреспондент «Диапазона».

Семья с детьми поехала отдыхать в сауну, там 4-летняя девочка упала в бассейн. Ребенок едва не утонул, отец успел ее вытащить. В сауну вызвали скорую. Врачи доставили пострадавшую в областную детскую больницу.

«Девочка поступила в состоянии средней степени тяжести, она наглоталась воды, воды была в легких. Диагноз - аспирационная пневмония. Ребенок пролежал в реанимации, вчера ее перевели в отделение, состояние удовлетворительное», - сообщили в больнице.