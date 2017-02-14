​В ВКО мужчина изувечил кредитора после того, как тот упал на его ребенка

Автор:
​В ВКО мужчина изувечил кредитора после того, как тот упал на его ребенка

Разборки по поводу долга в 12 тысяч тенге закончились тяжелыми травмами для одного из участников столкновения, передает YK-news.kz.

Инцидент произошел в селе Октябрьском. Игорь вместе с супругой и детьми стоял на выезде из населенного пункта и ловил попутку, чтобы добраться в село Луговое. Возле семейства остановилась машина, откуда выскочил нетрезвый знакомый - Степан, которому Игорь был должен 12 тысяч тенге. В грубой форме Степан стал требовать от Игоря срочно расплатиться.

В ВКО находившийся в состоянии алкогольного опьянения кредитор, пытаясь «выбить» долг у знакомого, упал на маленького сына должника. Последний схватился за нож и тяжело ранил обидчика.

Он пообещал, что вернет деньги после зарплаты, однако нетрезвого кредитора эти слова не убедили. Мужчины сцепились в борьбе. Нетрезвый кредитор не удержался на ногах и упал на маленького сына соперника. Жена Игоря кинулась вытаскивать мальчика из-под упавшего, а отец ребенка выхватил из чехла нож и принялся им размахивать, отгоняя Степана, и несколько раз порезал ему руки. Обидчик стал отступать, но Игорь успокоился лишь после того, как вонзил нож ему в грудь. Степан угодил в больницу с проколотым легким.

Шемонаихинский районный суд приговорил Игоря к трем годам и трем месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
26.12.2016, 14:15
  
​Казком вернул Нацбанку половину заемных средств
13.11.2016, 15:47
  
Появилось фото предполагаемого убийцы 8-летней девочки в ВКО
31.10.2016, 16:38
  
Женщина из ВКО, повесившая троих детей, страдала психическим растройством
19.10.2016, 19:13
  
689 миллионов, выделенные бизнесменам Актобе, вернут в бюджет
20.09.2016, 17:13
  
Прощать кредиты несостоятельным заемщикам предложили в Казахстане 15
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
мдаа.. поломал жизнь человеку изза 12 штук...
Ответить
14.02.2017, 11:53
Последние новости раздела
Советник акима прояснил ситуацию вокруг завода, где "погорел" Бишимбаев
Две туристки пострадали в горах Алматы
Бензин из Казахстана вывозили контрабандой в Россию​
В Казахстане 15 детей нанесли себе ранения из-за групп смерти
Экс-глава МНЭ Бишимбаев похитил один млрд тенге 2
Пациент ограбил умершего стоматолога в Караганде 2
​В Алматы приговорили убийц, расчленивших тело жертвы
В Астане горячая вода затопила дорогу возле детской больницы
В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин
​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы
Loading...