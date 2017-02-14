​В ВКО мужчина изувечил кредитора после того, как тот упал на его ребенка

Разборки по поводу долга в 12 тысяч тенге закончились тяжелыми травмами для одного из участников столкновения, передает YK-news.kz.

Инцидент произошел в селе Октябрьском. Игорь вместе с супругой и детьми стоял на выезде из населенного пункта и ловил попутку, чтобы добраться в село Луговое. Возле семейства остановилась машина, откуда выскочил нетрезвый знакомый - Степан, которому Игорь был должен 12 тысяч тенге. В грубой форме Степан стал требовать от Игоря срочно расплатиться.

В ВКО находившийся в состоянии алкогольного опьянения кредитор, пытаясь «выбить» долг у знакомого, упал на маленького сына должника. Последний схватился за нож и тяжело ранил обидчика.

Он пообещал, что вернет деньги после зарплаты, однако нетрезвого кредитора эти слова не убедили. Мужчины сцепились в борьбе. Нетрезвый кредитор не удержался на ногах и упал на маленького сына соперника. Жена Игоря кинулась вытаскивать мальчика из-под упавшего, а отец ребенка выхватил из чехла нож и принялся им размахивать, отгоняя Степана, и несколько раз порезал ему руки. Обидчик стал отступать, но Игорь успокоился лишь после того, как вонзил нож ему в грудь. Степан угодил в больницу с проколотым легким.

Шемонаихинский районный суд приговорил Игоря к трем годам и трем месяцам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу.