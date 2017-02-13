В Казахстане 15 детей нанесли себе ранения из-за групп смерти

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В Казахстане 15 детей нанесли себе ранения из-за групп смерти

По информации министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, всего в Казахстане зарегистрировано 63 случая увлечения детей «группами смерти» в соцсетях, передает ИА «NewTimes.kz».

«Это началось в январе-феврале. На сегодняшний день зарегистрировано 63 случая, 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения поступают от родителей, учителей и родственников. По всем фактам мы проводим мероприятия. Единственная проблема - используемые ресурсы расположены вне Казахстана. «ВКонтакте» находится в России, Фейсбук и Инстаграм - в США. Здесь выход должен быть такой: мы должны в законодательном порядке обязать их владельцев все данные казахстанских пользователей держать в Казахстане или обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. А сейчас по каждому случаю работаем через прокуратуру, запрос пока дойдет, вы представляете, как это долго», - сказал министр на правительственном часе в мажилисе.

По его словам, МВД владеет российским опытом борьбы с «группами смерти» «синий кит» и «тихий дом».

«В России с 2013 года с этим борются. В прошлом году они задержали некого Филиппа Будейкина, который создал «группу смерти», назвав ее «f57». Его обвиняют в причастности к смерти нескольких подростков. Естественно, его последователи начали продолжать эту работу. Сейчас групп появилось еще больше: «позвони мне в 4:20», «f58». Они начали распространять это на пользователей приложений сотовых телефонов - WhatsApp, Инстаграм, Фейсбук. Мы сейчас отслеживаем их, специальная служба над этим работает», - заверил Касымов.

Министр также сообщил, что мониторинг интернета проводится постоянно. По его информации, на сегодня МВД передало в министерство информации и коммуникаций сведения о более чем 100 аккаунтах для их блокировки.

«В прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по факту попытки суицида, 16 детей погибло. Но мы в расследовании не выявили эти факты (связь с «группами смерти» - прим.)», - отметил глава МВД.

Напомним, игры в соцсетях, призывающие к суициду, вызвали небывалую панику среди родителей школьников.

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