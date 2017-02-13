Пациент ограбил умершего стоматолога в Караганде

Один из пациентов, не зная что врач умер, вытащил у него из карманов 350 тысяч тенге, два сотовых телефона и документы.

Стоматолог скончался на рабочем месте от сердечного приступа. Подумав, что врач находился в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек ограбил скончавшегося врача, передает издание kriminalka.kz

У 26-летнего Мадияра Сагатаева заболел зуб, он пошел на прием к врачу в небольшую стоматологию. Ею заведовал Марат Нишанов, предположительно после обеда Нишанов скоропостижно скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте. Через некоторое время в стоматологию зашел Мадияр Сагатаев, мучившийся от зубной боли. В кабинете он увидел врача, лежавшего на полу в своем кабинете.

"Думал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоматолог крепко уснул. Кроме меня, здесь никого не было", - цитирует издание слова Сагатаева. Молодей человек решил проверить карманы врача, у умершего медика он вытащил 350 тысяч тенге и два сотовых телефона, а также портмоне с удостоверением личности, водительское удостоверение, визитные карточки.

Украденные деньги он потратил, а один из сотовых подарил знакомому. Сотрудники полиции разыскивали злоумышленника.

"На работу мой муж ушел с утра. Обычно домой возвращался после 18.00. И вот уже девять часов вечера, а Марата нет. Несколько раз звонила ему на сотовые телефоны, но мобильники почему-то оказались отключенными. Скоро дочь мне сообщила: мол, папа почему-то не поставил стоматологию на сигнализацию. Я попросила, чтобы она съездила туда и выяснила, в чем дело. Дочь вернулась и сказала, что отец умер на работе. На следующий день, проверив стоматологию и стоящий возле него автомобиль мужа, я не нашла 350 тысяч тенге, двух сотовых телефонов и документов", - рассказывает супруга покойного.

Первоначально, по горячим следам, полицейские отрабатывали версию, что медик стал жертвой разбойного нападения. Однако у следствия не было ни одной улики, которая могла бы вывести на подозреваемого: ни отпечатков пальцев на месте преступления, ни свидетелей, которые могли видеть молодчика.

Оперативникам помогли связисты. Спустя две недели после происшествия они засекли в одном из кварталов Караганды сигнал, который начал подавать один из мобильников стоматолога. Мало того, удалось вычислить точное местонахождение того, у кого находился сотовый телефон.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи - тайного хищения чужого имущества. Злоумышленник вернул потерпевшей стороне 350 тысяч тенге, что забрал у мертвеца. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы.