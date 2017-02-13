​В Алматы приговорили убийц, расчленивших тело жертвы

Их приговорили к длительным срокам заключения.

В Специализированном межрайонном суде Алматы оглашен приговор по делу о жестоком убийстве молодого мужчины, передаёт Zakon.kz.

Приговором суда Кабденов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 99 ч.2 п.7 и 188 ч.2 п. 1 и приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Абельдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного теми же статьями и приговорен к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденные должны выплатить семье убитого Романа Ситака 1 млн тенге в качестве возмещения морального вреда, и 332 тыс тенге - материального ущерба.

Напомним, жестокое убийство произошло в прошлом году. Мужчина без определённого места жительства нашёл в мусорном баке сумку с головой человека. Полицейские быстро выяснили, что убийство было совершено в съемной квартире. Вскоре были задержаны двое подозреваемых. Оказалось, что убийство было совершено на почве ссоры из-за приставки, которую Роман Ситак дал подозреваемым в аренду, но они не пожелали платить.