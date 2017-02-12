В Астане горячая вода затопила дорогу возле детской больницы

В Астане прорвало трубу с горячей водой возле детской инфекционной больницы на улице Турара Рыскулова предположительно в ста метрах от улицы Мәңгілік ел. Об этом сообщил руководитель Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов, передает портал NUR.KZ

«Вода залила всю проезжую часть дороги возле детской инфекционной больницы на улице Турара Рыскулова. Проехать здесь абсолютно невозможно. Из-за пара нулевая видимость и колеса машин практический проваливаются под не застывший лед, советую всем лучше объехать данный участок дороги. Коммунальные службы работают на месте ЧП, а именно пять машин аварийной службы и грейдер расширяет улицу. Пообещали, что к утру проблема будет локализована», – сообщил Арсен Шакуров.

Тем временем в Астане -30 °С, и не исключено, что этот участок дороги в скором времени превратится в каток.