В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин

Двое мужчин погибли во время сильного мороза в Акмолинской области, передает «Хабар».
Один мужчина 1972 года рождения погиб в шести километрах от села Жаныспай Есильского района, где он работал охранником в одном из хозяйств. Второй факт зарегистрирован в Зерендинском районе, там замерз насмерть житель села 1977 года рождения.
Трупы без видимых следов насилия, предварительный диагноз-общее переохлаждение организма. Отметим, в регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном
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