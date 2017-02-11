В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин

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В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин

Двое мужчин погибли во время сильного мороза в Акмолинской области, передает «Хабар».

Один мужчина 1972 года рождения погиб в шести километрах от села Жаныспай Есильского района, где он работал охранником в одном из хозяйств. Второй факт зарегистрирован в Зерендинском районе, там замерз насмерть житель села 1977 года рождения.

Трупы без видимых следов насилия, предварительный диагноз-общее переохлаждение организма. Отметим, в регионе в морозы до тридцати с сильным ветром и бураном

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