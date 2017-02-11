В Акмолинской области мужчину держали в рабстве

Автор:
В Акмолинской области мужчину держали в рабстве

Факт незаконной трудовой эксплуатации был выявлен сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью в с. Балыкты Бурабайского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.

По информации оперативников, в течение более 8 месяцев 66-летний местный житель путем шантажа и угроз заставлял работать по хозяйству жителя Щучинска 1983 года рождения.

Как рассказал полицейским потерпевший, с подозреваемым он был ранее знаком, в июле 2016 года они встретились в Щучинске и мужчина предложил ему работу.

Обговорив условия оплаты, потерпевший согласился и приехал в с. Балыкты. Но как оказалась, платить работодатель не собирался. Обвинив мужчину в краже 7 голов скота, он шантажировал его уголовной ответственностью и сроком в тюрьме, угрожал тем, что заявит о краже в полицию. Так как потерпевший был ранее судим и не хотел вновь оказаться в местах лишения свободы, он продолжал работать бесплатно. При этом, как утверждает потерпевший, никакой кражи скота не было.

9 февраля сотрудниками Отдела по борьбе с организованной преступностью Бурабайского района в с. Балыкты по подозрению в незаконной трудовой эксплуатации был задержан 66-летний работодатель.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 126 ч.2 УК РК (незаконное лишение свободы).

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.09.2016, 10:25
  
Казахстанку вызволили из сексуального рабства в Бахрейне
02.08.2016, 15:46
  
Казахстанки, попавшие в сексуальное рабство в Бахрейне, вызволены из плена - МИД РК
06.07.2016, 19:15
  
Террористы ИГ разместили в популярной соцсети сообщение о продаже 12-летней секс-рабыни 1
18.06.2016, 11:20
  
Житель Карагандинской области продал соседку в сексуальное рабство
31.05.2016, 14:05
  
45 миллионов человек в мире находятся в рабстве - исследование
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя ферзя
ферзя
не знаю как в этом факте, но зачастую такие выводы высосаны из пальца, для галочки расскрытий. Вот тут к примеру, потерпевший не был блокирован, не было и незаконного лишения свободы.  Молодой человек, ранее судимый и дед 66 лет. Кто кого боялся? Думаю это очередное высосанное дело. а по факту простой трудовой и гражданский спор.  
Ответить
11.02.2017, 12:38
Последние новости раздела
Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан
В Атырау вынесли приговор экс-помощнице прокурора, совершившей самоподжог 1
​В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам»
Выстрелил себе в голову сотрудник КНБ в Актобе 1
В Актобе при получении взятки задержан подполковник МВД 2
Мужчину насмерть переехал грузовой поезд в Мангистау
В Уральске заживо сожгли 45-летнего мужчину 3
Убийца из Тюмени шесть лет прятался в Казахстане
Дмитрию Васильеву продлили срок домашнего ареста
В Костанайской области в жилом доме нашли гранату
Loading...