В Атырау вынесли приговор экс-помощнице прокурора, совершившей самоподжог

К 3 годам вместо 7 лет лишения свободы приговорил суд №2 города Атырау экс-помощницу прокурора Лейлу Смадьярову, передает «Мой город».

Таким образом, подсудимая проведет в заключении всего три года.

Суд вынес приговор подсудимой по двум статьям УК РК: «Получение взятки» и «Покушение на получение взятки» и приговорил Смадьярову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, срок ограничения свободы был сокращен вдвое, благодаря примененному акту амнистии в честь 25-летия независимости РК.

Двое ее несовершеннолетних детей 2005 и 2016 годов рождения будут переданы в органы опеки по месту жительства до решения вопроса передачи опеки родственникам.