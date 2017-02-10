Выстрелил себе в голову сотрудник КНБ в Актобе

8 февраля утром находясь в здании штаба воинской части № 2030 сотрудник военной полиции КНБ РК выстрелил себе в голову из пистолета, сообщает NUR.KZ со ссылкой на собственные источники.

"Выстрел прогремел перед плановыми стрельбами. 32 летний капитан, дознаватель военной полиции Асхат Абдулфаизов выстрелил себе в голову. Пуля вошла в левую щеку и вышла через лоб", - сообщает источник.

После полученного ранения Абдулфаизова в тяжелом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи.

По данному факту начато расследование. Следствие рассматривает две основные версии случившегося: попытку покончить с собой и неосторожное обращение с оружием.

Напомним, это не первый случай самострела в рядах КНБ Актюбинской области. В 2015 году 38 летний заместитель руководителя районного КНБ выстрелил в себя и погиб. Тогда следствие заключило, что причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.