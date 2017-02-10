В Актобе при получении взятки задержан подполковник МВД

По информации Нацбюро, он требовал 2 млн тенге от сотрудников воинской части ПС КНБ за непривлечение к уголовной ответственности.
Нацбюро по противодействию коррупции задержаны должностные лица органов внутренних дел и государственных доходов сообщает пресс-служба ведомства.
"Подполковник Абдулаев С., начальник Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК, изобличен во взяточничестве. Его задержали с поличным при получении части требуемой взятки в сумме 700 тыс. тенге. В настоящее время он водворен в ИВС УВД Актобе", - говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.
Проводится досудебное расследование.
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