Мужчину насмерть переехал грузовой поезд в Мангистау

Несчастный случай произошел 8 февраля в Мангистау.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Об этом сообщил Сериккали Кужиев, начальник ЛОВД на станции Актау, передает "Лада".
Около двух часов ночи вахтовики, работающие на месторождении, как сообщили в ЛОВД на станции Актау, садились на поезд «Атырау - Мангышлак» на разъезде №6 (между поселками Сай-Утес и Бейнеу).
- Мужчина 1985 года рождения в общей суматохе не заметил грузовой поезд, идущий по встречному пути. Молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда. За спиной у него был рюкзак, который зацепился за состав, и мужчину подмяло под поезд, - рассказал Сериккали Кужиев.
Проходящим составом мужчине отрубило обе ноги, сообщили в ЛОВД на станции Актау. Он скончался на месте происшествия от потери крови.
Правоохранительные органы квалифицировали происшествие как «несчастный случай».
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