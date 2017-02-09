В Уральске заживо сожгли 45-летнего мужчину

За зверское убийство своего знакомого 33-летнего местного жителя и его пасынка осудили на 18 и 20 лет соответственно, передает портал «Мой город».

Согласно материалам дела, ночью 22 августа 2016 года в центре Уральска нетрезвые 23-летний Алексей Калашников и его 33-летний отчим Алексей Хватов встретили Берика Иманова с его знакомой Бирюковой. Между мужчинами завязалась ссора.

«Хватов ударил Иманова стеклянной бутылкой по голове, после чего последнему удалось убежать. Далее молодой мужчина вместе со своим отчимом, Бирюковой и еще одним приятелем продолжили распивать спиртное, а потом мужчины решили все-таки найти Иманова и наказать за то, что тот якобы обидел мать Калашникова. Осужденные пришли домой к Иманову, который спал во дворе. Хватов и Калашников стали его избивать, после чего оттащили в сарай и сожгли заживо. Далее мужчины скрылись с места преступления. Соседи Иманова, увидев пожар из окна своего дома, вызвали полицию и скорую помощь», - говорится в материалах дела.

Как сообщается, Берик Иманов от полученных ожогов, не совместимых с жизнью, скончался в больнице 23 августа 2016 года.

«Суд признал Алексея Хватова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Также ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма», - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт Ермаханов.

Алексея Калашникова признали виновным по двум статьям - «Убийство» и «Кража». В совокупности ему назначили срок в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Ранее Алексей Калашников был трижды судим по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».