Убийца из Тюмени шесть лет прятался в Казахстане

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Убийца из Тюмени шесть лет прятался в Казахстане

Полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего жителя Тюменской области, передает Megatyumen.ru.

В связи с этим мужчина был объявлен в международный розыск, а обвинение ему предъявили заочно. От правоохранительных органов он скрывался шесть лет в Казахстане.

Следствие установило, что в июле 2010 года, шесть лет назад, он решил убить сожителя бывшей жены. Мужчина проник в дом, расположенный в селе Упорово, подошел к спящему человеку и нанес ему множественные удары тупым предметом по голове. Полученные травмы оказались для мужчины смертельными. Обвиняемый с места преступления скрылся, а после - покинул Тюменскую область.

Следственный отдел собрал достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет передано в суд, сообщает следственный комитет по Тюменской области.

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