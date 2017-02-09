Дмитрию Васильеву продлили срок домашнего ареста

Мера пресечения продлена до 8 марта.

В Актобе продлили сроки содержания под домашним арестом директору футбольного клуба "Актобе" Дмитрию Васильеву, передает Today.kz.

"Срок домашнего ареста Васильеву продлен до четырех месяцев, то есть до 8 марта", - сообщает пресс-служба актюбинского областного суда.

Данное постановление суда было принято 7 февраля после рассмотрения ходатайства, поступившего от органов досудебного расследования. Экс-директор футбольного клуба подозревается по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК: "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Как сообщалось ранее, следствие придерживается мнения, что генеральным директором АО "Областной футбольный клуб "Актобе" Дмитрием Васильевым путем незаконной выплаты премиальных совершено хищение бюджетных средств на сумму более 300 миллионов тенге. Позже стало известно, что Васильев получал четыре миллиона тенге в месяц.