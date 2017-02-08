Кожамжаров высказался о коррупции в «Казахавтодоре»

Председатель агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров разъяснил коррупционную схему при проведении плановой проверки госаудиторами счетного комитета в РГП на ПХВ «Казахавтодор», передает ИА «NewTimes.kz».

«Вроде бы оно на поверхности лежит вымогательство взятки со стороны сотрудников счетного комитета. Поэтому подобные вещи нужно серьезно пресекать», - заключил Кожамжаров.

«Два аудитора, которые вымогали взятку у руководства «Казахавтодор», а это такая организация, которая имеет во всех областях свои филиалы, определенную сумму денег, чтобы написать нормальное заключение по использованию бюджетных средств в данном АО. Для того чтобы собрать эту сумму взятки были вовлечены все руководители областных предприятий «Казахавтодора», каждый руководитель собрал по миллиону тенге. Где он берет эти деньги, он уже вымогает у тех предприятий, которые обслуживают дороги, выигрывают тендера, смотрят за качеством, производят средний и малый ремонт на дорогах республиканского, областного, районного значения», - пояснил он в ходе коллегии агентства по итогам 2016 года.

Напомним, в конце декабря сотрудники нацбюро по противодействию коррупции задержали главных государственных аудиторов счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, которые при проведении плановой проверки получили часть взятки на 16 млн тенге от генерального директора РГП на ПХВ «Казахавтодор» Мукашева С. и его заместителя Шамишева Е. за неотражение в аудиторском отчете выявленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств.

В данную схему, по данным антикоррупционной службы, были вовлечены все руководители областных филиалов «Казахавтодор», которые собирали взятки для государственных аудиторов.

Задержанные госаудиторы счетного комитета Казахстана и руководители РГП «Казахавтодор» признали вину и раскаялись в содеянном. В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП «Казахавтодор» Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

Руководители территориальных подразделений РГП «Казахавтодор» признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам счетного комитета в сумме 16 млн тенге. В отношении их избрана мера пресечения «залог».