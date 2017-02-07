Самоубийство карагандинки не связано с «Синим китом» - полиция

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Самоубийство карагандинки не связано с «Синим китом» - полиция

В ДВД Карагандинской области на данный момент не связывают самоубийство студентки с опасной игрой «Синий кит», передает ekaraganda.kz

Галина Сибирякова покончила жизнь самоубийством 6 февраля. Девушке было 19 лет, она являлась студенткой Карагандинского агротехнического колледжа. Галину характеризуют как жизнерадостного, общительного и открытого человека.

Есть предположения, что Галина покончила с собой из-за опасной игры «Синий кит». Игра рассчитана на подростков. Модератор дает разного рода задания, одно из которых - вырезать лезвием на руке рисунок кита. Последнее задание должно привести к смерти. Галина Сибирякова покончила с собой, повесившись на ручке двери в ванной комнате.

Пресс-секретарь Бахытжан Кудияров сообщил, что по факту смерти Галины Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства выясняются, проводится весь комплекс следственных мероприятий.

«В статье в части первой речь идет о доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. Вторая часть - то же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Третья - деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет», - пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что прокуратура ВКО выявила два случая, когда 16-летняя школьница и 17-летняя учащаяся колледжа из Семея оставили комментарии, в которых положительно отозвались об игре «Синий кит», распространяемой в социальных сетях, финальным этапом которой является самоубийство. Кроме того, вовлеченных в игру подростков выявили в ЗКО. В обоих случаях с детьми работают психологи.

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