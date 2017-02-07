​Карагандинка совершила суицид под влиянием игры

19-летняя жительница Караганды совершила суицид, предположительно, оказавшись под влиянием суицидной группы "Синий кит", передает МИА "Казинформ".

Как рассказал родственник девушки Марат, Галина Сибирякова повесилась в ночь на 6 февраля на ручке в ванной комнате.

"Подозреваю, что племянница ушла из жизни из-за смертельно опасной игры "Синий кит". Эту страшную игру еще называют "Тихий дом". Модератор дает задания, которые подросток должен выполнить. К примеру, вырезать лезвием на руке рисунок кита. А последнее задание - смертельное", - говорит дядя девушки Марат.

Суицид случился ночью, когда члены семьи спали. Родители слышали, что дочь проснулась среди ночи и стала в ванной мыться. Мертвой ее нашли в половине шестого часа утра.

"Когда мы разблокировали телефон Галины, в нем нашли слова: ""Синий кит" и "Тихий дом", 4-20, я в игре", - говорит Марат.

По словам дяди девушки, делом занялась полиция.

"Очень надеюсь, что модератора найдут и будут судить", - говорит мужчина.