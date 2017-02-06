​В 25-этажке в Актобе обнаружили труп

Произошло это сегодня в первой половине дня, сообщает корреспондент «Диапазона».

Жильцы квартиры на 16-м этаже обратили внимание на запах гари. Дым шел из соседней квартиры. Там жил мужчина с женой. Хозяйка вчера уехала в Уральск, мужчина оставался дома один.

Предположительно, он курил, квартира загорелась от этого. Сам хозяин умер от отравления угарным газом. Труп обнаружили прибывшие на место дознаватели.

Около 13 часов, когда на место прибыли журналисты «Диапазона», труп мужчины лежал на лестничной площадке перед лифтом, его накрыли, дознаватели проводили опрос соседей. В подъезде даже на 1 этаже стоял стойкий запах гари.