​За взятки задержаны два крупных чиновника в Казахстане

Нацбюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками антикоррупционной службы изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно - Казахстанской области Унгарбеков М. и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Кадыр М., которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство.
«В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину», - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в ведомстве ответили, что по их ходатайству национальным бюро в отношении Унгарбекова М. и Кадыр М. досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.
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