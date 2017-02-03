​За взятки задержаны два крупных чиновника в Казахстане

Нацбюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками антикоррупционной службы изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно - Казахстанской области Унгарбеков М. и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Кадыр М., которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство.

«В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в ведомстве ответили, что по их ходатайству национальным бюро в отношении Унгарбекова М. и Кадыр М. досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.