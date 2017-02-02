​В Шымкенте пассажиры вылетали из окон маршрутки при ДТП

Машины скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова, передает Отырар TV.

В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.

Машины скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. На месте жуткого ДТП работали дознаватели полиции и несколько бригад медиков.