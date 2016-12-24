Три пассажирских поезда опоздают из-за схода грузового вагона в Семее

24 декабря в 12.20 на участке Дегелен-Семей Семейского отделения дороги, при следовании грузового поезда № 3498 произошел сход одного вагона, сообщает пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».
Вагон принадлежит компании ТОО «Petroleum .
Жертв и пострадавших нет.
На место прибыл восстановительный поезд. Работает специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ», в состав которой вошли представители ТОО «Petroleum».
По предварительным данным, причиной схода вагона стал излом боковой
рамы. Собственнику выгона будет предъявлено требование о восстановлении
ущерба.
В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирские поезда, следующие по маршрутам «Лениногорск-Астана», «Алматы-1-Павлодар», «Павлодар-Алматы-1» прибудут к местам назначения с опозданием. Возобновить движение планируется в 21 час 30 минут.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.