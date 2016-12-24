Три пассажирских поезда опоздают из-за схода грузового вагона в Семее

24 декабря в 12.20 на участке Дегелен-Семей Семейского отделения дороги, при следовании грузового поезда № 3498 произошел сход одного вагона, сообщает пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Вагон принадлежит компании ТОО «Petroleum .

Жертв и пострадавших нет.

На место прибыл восстановительный поезд. Работает специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» , в состав которой вошли представители ТОО «Petroleum» . По предварительным данным, причиной схода вагона стал излом боковой рамы. Собственнику выгона будет предъявлено требование о восстановлении ущерба.