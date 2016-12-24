В Жамбылской области застряло около 80 автобусов

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В Жамбылской области застряло около 80 автобусов

23 декабря в связи со сложными метеоусловиями в Жамбылской области и закрытием автотрассы Бурное-Тюлкубас порядка 80 автобусов с пассажирами оказались в снежном плену в населенном пункте Бурное, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Совместно с акиматом Жамбылской области, АО «НК «КТЖ» организован оперативный вывоз людей со станции Бурное до областных центров в города Жамбыл и Шымкент.
Руководством АО «Пассажирские перевозки» было дано указание региональным филиалам об оказании содействия по отправки пассажиров.

Так, 9 пассажирскими поездами был обеспечен вывоз всех желающих пассажиров.

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