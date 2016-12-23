В Балхаше женщину осудили за лжетерроризм

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В Балхаше женщину осудили за лжетерроризм

Приговором Балхашского городского суда 39-летняя жительница города Балхаш признана виновной в лжетерроризме, передает ИА «NewTimes.kz».

«Сообщившую о бомбе женщину задержали и приговором суда она была признана виновной. Но учитывая семейное положение и наличие несовершеннолетних детей, судом ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока на три года», - рассказали в пресс-службу суда.

Из материалов дела установлено, что в центр обслуживания населения города Балхаш поступил звонок о том, что в здании ЦОН заложена бомба и сейчас она взорвется. Сообщение оказалось ложным.

Позже в ОВД города Балхаш поступило сообщение виде СМС, в котором было указано, что «в здание акимата и ЦОН заложены бомбы и погибнут люди в 17:00».

По данному факту экстренно были задействованы сотрудники силовых структур Карагандинской области. Однако при проведении оперативно-розыскных мероприятий взрывчатое вещество в здании не было обнаружено.

«В ходе следствия было установлено, что заведомо ложные сведения по двум фактам сообщила одна и та же 39-летняя жительницы города Балхаш. В результате судом она была признана виновной и ей назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

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