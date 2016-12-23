​Арестовали сожителей, которые сожгли тело дочери в печи

Их подозревают в убийстве ребенка.

Судья Казыбекбийского районного суда Карагандинской области санкционировал арест сожителей, которых подозревают в убийстве двухлетнего ребенка, пишет "Новый вестник".

Как рассказали сами задержанные, примерно в километре от поселка Уштобе 2 февраля 2016 года мужчина шел с двухлетней дочерью сожительницы по пустырю. Девочка все время отставала, что очень не нравилось мужчине, поэтому он бросил ребенка на пустыре, а сам пошел домой.

Скорее всего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На утро супруги протрезвели, пошли искать девочку и нашли ее уже мертвой. По предположительной версии, она насмерть замерзла ночью.

Пытаясь замести следы, сожители сожгли тело девочки в печи. Только через несколько месяцев социальные службы спохватились. Полицейские выявили пропажу ребенка и допросили сожителей. Сейчас их подозревают в убийстве ребенка. Возможно, кто-то из них убил девочку намеренно и потом сжег тело.

В районном суде сообщили, что за эти дни следствие соберет доказательства и им предъявят обвинение. Тогда поступит санкция на арест их в качестве обвиняемых. Пока, что сожителей задержали как подозреваемых на 10 дней. Санкция на арест была выдана с 17 декабря по 27 декабря.