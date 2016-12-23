Задержанные за взятки госаудиторы и руководители "Казахавтодора" признали вину и раскаиваются

Ранее задержанные госаудиторы счетного комитета Казахстана и руководители РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаялись в содеянном, сообщает пресс-служба антикоррупционного бюро.

С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест".

В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

"В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам счетного комитета в сумме 16 млн. тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 20 декабря антикоррупционная служба сообщила о задержании госаудиторов Счётного комитета, а также руководителей «Казахавтодора», в том числе и областных филиалов. Среди задержанных фигурирует Серикжан Мукашев, возглавлявший Актобе в середине нулевых.

По информации финпола, задержали главных госаудиторов Счетного комитета, которые контролируют исполнение республиканского бюджета. Копобаева и Жангирбаева подозревают в получении взяток в крупном размере. За дачу взятки задержаны гендиректор Мукашев, его заместитель Шамишев, главный бухгалтер Курганова Ш., руководители отделов Елемесов Б., Ажигулов К., а также руководители областных филиалов "Казах­автодора".