Задержанные за взятки госаудиторы и руководители "Казахавтодора" признали вину и раскаиваются

Автор:
Задержанные за взятки госаудиторы и руководители "Казахавтодора" признали вину и раскаиваются

Ранее задержанные госаудиторы счетного комитета Казахстана и руководители РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаялись в содеянном, сообщает пресс-служба антикоррупционного бюро.

С санкции районного суда №2 Алматинского района города Астаны в отношении государственного аудитора счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест".

В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении государственного аудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

"В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам счетного комитета в сумме 16 млн. тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 20 декабря антикоррупционная служба сообщила о задержании госаудиторов Счётного комитета, а также руководителей «Казахавтодора», в том числе и областных филиалов. Среди задержанных фигурирует Серикжан Мукашев, возглавлявший Актобе в середине нулевых.

По информации финпола, задержали главных госаудиторов Счетного комитета, которые контролируют исполнение республиканского бюджета. Копобаева и Жангирбаева подозревают в получении взяток в крупном размере. За дачу взятки задержаны гендиректор Мукашев, его заместитель Шамишев, главный бухгалтер Курганова Ш., руководители отделов Елемесов Б., Ажигулов К., а также руководители областных филиалов "Казах­автодора".

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.12.2016, 23:36
  
Экс-аким Актобе попался на взятке в 16 000 000 тенге 10
20.12.2016, 12:54
  
​Госаудиторы Счетного комитета и все руководство "Казахавтодор" задержаны за взятки 1
19.12.2016, 16:10
  
Семерых акимов, задержанных по подозрению в хищении денег, в ЮКО отпустили под залог
19.12.2016, 11:46
  
Более 1800 чиновников привлечены к ответственности за коррупцию в РК
15.12.2016, 17:49
  
На крупной взятке поймали двух чиновников из областного управления физкультуры и спорта ЗКО
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Пострадавшая из-за сгоревшего айфона уточнила: он не был на зарядке 3
​Женщину, продавшую дочь признали невменяемой 8
За пропаганду терроризма осудили сельского учителя 1
Неплательщика налога на транспорт впервые в Казахстане арестовали
В Костанае оштрафовали хозяина утонувшего в яме с водой автомобиля
В Казахстане потерпел крушение самолет Су-27
Из-за судимости отстранили от должности акима в ЗКО 1
В Актюбинской области проходит спецоперация по нейтрализации экстремистов 1
​В Уральске закрыли дело о смертельном уколе в салоне красоты
Экс-замначальника ДВД Актюбинской области задержали по делу о хищении нефти 4
Loading...