​Женщину, продавшую дочь признали невменяемой

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​Женщину, продавшую дочь признали невменяемой

Продавшую дочь жительницу Балхаша признали невменяемой и ее направили на принудительное лечение, передает информационный портал NV.kz.

В начале июня этого года на улицах Балхаша появилось объявление: «Отдам двухлетнего ребенка в хорошие руки». 22-летняя мать, устав бороться с нищетой, решила продать свою единственную дочь за 30 тыс тенге.

Незадачливая родительница продала девочку сотруднику полиции, который изобразил заинтересованного покупателя. После продажи ребенка передали в дом малютки.

На женщину завели уголовное дело за торговлю несовершеннолетними. Сейчас специалисты провели экспертизу и признали жительницу Балхаша невменяемой и не способной отвечать за свои поступки. Установлено, что она страдает психическим расстройством. Ее направят на принудительное лечение. Ребенок же так и останется на попечении государства.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Газеты уже как криминальные сводки стали.Украли,убили,продали,изнасиловали,избили.Один негатив.Конечно,как мы к новому году в позитиве будем.
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22.12.2016, 16:51
фото пользователя requiem
requiem
Возмущает одно: опять женщина. А где тот, кто психически нездоровой женщине приделал ребенка? Какую он ответственность понесет?
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22.12.2016, 17:04
фото пользователя Малинка
Малинка
А как он справку будет у нее требовать перед половым актом?У нее физически все соответствует этого хватает для ПА.
А так конечно,такую женщину полечат и отпустят,а она в детородном возрасте да еще и есть отклонения.Где гарантия что она не родит еще.
Может ее стерилизовать надо,но у нас нет такого закона,а врачи не обязаны на личных порывах этого делать.Оно им надо.
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22.12.2016, 17:08
фото пользователя TatyanaD
TatyanaD
Ужжс . Т. е. для полового акта участи мозга уже не требуется??? Они ж наверно хоть поздоровались перед тем, как. А если ее изнасиловали? Надо все равно искать осеменителя.
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22.12.2016, 22:28
фото пользователя exciter
exciter
А может она его?no Да и какой смысл искать "папаню"?  Что он сможет сделать? Думаете одумается и заберет ребенка? Это из параллельной вселенной.  
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22.12.2016, 22:57
фото пользователя requiem
requiem
Почему бы таких папаш и мамаш, отказавшихся от детей, не заставить перечислять на их содержание в детский дом?
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23.12.2016, 09:51
фото пользователя Малинка
Малинка
Согласна,так было бы правильней.
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23.12.2016, 10:23
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