​Женщину, продавшую дочь признали невменяемой

Продавшую дочь жительницу Балхаша признали невменяемой и ее направили на принудительное лечение, передает информационный портал NV.kz.

В начале июня этого года на улицах Балхаша появилось объявление: «Отдам двухлетнего ребенка в хорошие руки». 22-летняя мать, устав бороться с нищетой, решила продать свою единственную дочь за 30 тыс тенге.

Незадачливая родительница продала девочку сотруднику полиции, который изобразил заинтересованного покупателя. После продажи ребенка передали в дом малютки.

На женщину завели уголовное дело за торговлю несовершеннолетними. Сейчас специалисты провели экспертизу и признали жительницу Балхаша невменяемой и не способной отвечать за свои поступки. Установлено, что она страдает психическим расстройством. Ее направят на принудительное лечение. Ребенок же так и останется на попечении государства.