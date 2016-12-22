За пропаганду терроризма осудили сельского учителя

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За пропаганду терроризма осудили сельского учителя

В Акмолинской области сельский учитель математики осужден за пропаганду терроризма, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства установлено, что 33-летний житель Сандыктауского района гражданин Б. на своей личной странице в Twitter размещал статьи, содержащие сведения о способах войны против кафиров, о вооруженном джихаде.

Материалы были направлены на возбуждение религиозной вражды и розни, пропаганду терроризма, описывали деятельность ДАИШ (террористической организации, запрещенной в РК), призывали к ведению войны в Сирии.

В ходе судебного разбирательства 16 ноября 2016 года подсудимый заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

«Приговором Сандыктауского районного суда гражданин Б. осужден к 5 годам лишения свободы по ч.1 ст.174 и ч.2 ст.256 УК РК за умышленные действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду терроризма, совершенные с использованием сетей телекоммуникаций. По вступлению приговора в законную силу, прокуратурой района будут предъявлены требования о признании информационных материалов, размещенных на личной странице осужденного, террористическими и запрещении их ввоза, издания и распространения на территории РК, в том числе в электронных СМИ и интернет-ресурсах», - говорится в сообщении.

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Все комментарии (1):
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ферзя
Да уж. Хорошенько корни пустили А когда распускали, я бы рассказал, как давили тех кто о них предупреждал, кто говорил и кто хоть как то противостоял. 
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22.12.2016, 23:01
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