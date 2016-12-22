В Костанае оштрафовали хозяина утонувшего в яме с водой автомобиля

Как следует из материалов суда, 9 ноября, в два часа ночи 66-летний Мукимбеков, управляя автомобилем Lexus Lx570, неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в яму. Тем самым причинив материальный ущерб ТОО «Мега».

Таким образом, он совершил административное правонарушение по статье «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Суд привлек Мукимбекова к ответственности, наложив административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (21 210) тенге в доход государства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, происшествие случилось 9 ноября. Как сообщили очевидцы, автомобиль Lexus влетел в траншею, заполненную водой, которую вырыли несколько месяцев коммунальщики. Водитель, по словам местных жителей, успел выбраться, а вот дорогое авто утонуло полностью.